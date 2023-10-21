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Isparta'da gül çiçeği taban fiyatı belli oldu!

21.10.2023 16:18 | Son Güncelleme:
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Isparta’da gül çiçeğinin taban fiyatı kilogram başına 51 lira olarak belirlendi. Böylece gül çiçeği taban fiyatında bu yıl yüzde yüzün üstünde bir artış yapıldı.

Isparta'da gül çiçeği taban fiyatı belli oldu!

Dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65’ini karşılayan Isparta’da topladıkları gülleri fabrikalara ulaştıran üreticilerin beklediği fiyat açıklandı. Gül Yağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK), bu yıl için gül çiçeği taban fiyatını 51 lira olarak belirledi.

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Geçen yıl gül çiçeği kilogram fiyatı 24 lira 25 kuruş açıklayan gül çiçeği taban fiyatında bu yıl yüzde yüzün üstünde bir artış yapıldı. Gülçiçeği alım kampanyasının bu yıl 50 gün sürdüğünü belirten GÜLBİRLİK Genel Müdürü Hasan Çelik, bu yıl 13 bin ton civarında rekolte beklerken hava şartları nedeniyle bu yıl rekolte 10 bin ton dolayında gerçekleştiğini belirterek üreticilere ödemelerin pazartesi günü yapılacağını bildirdi.

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gül Isparta taban fiyatı

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