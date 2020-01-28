HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Isparta'da kaçak avlanan 2 kişiye 10 bin 788 lira ceza

Isparta'da kaçak avlanan 2 kişiye 10 bin 788 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 21:03 | Son Güncelleme

Isparta'da kaçak avlanan 2 kişiye 10 bin 788 lira ceza

Isparta'da Eğirdir Gölü'nden 1 ton 250 kilogram kaçak kerevit avlayan 2 kişiye, toplam 10 bin 788 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eğirdir Gölü'nden kaçak avlanan kerevitlerin ticaretinin yapıldığı ve Konya'nın Akşehir ilçesine gönderileceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelileri takibe alan ekipler, Gelendost ilçesi Madenli köyü mevkisinde durdurulan minibüste, 57 çuval içinde 1 ton 250 kilogram canlı kerevit ele geçirdi. Kaçak avlandıkları tespit edilen şüpheliler E.B. ve B.B'ye toplam 10 bin 788 lira para cezası uygulandı.

Ekiplerin el koyduğu kerevitler, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığına ait bir bota alınarak doğal yaşamlarına bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İğdenin şaşırtan faydalarıİğdenin şaşırtan faydaları
Bağırsak gazı neden olur, ne iyi gelir?Bağırsak gazı neden olur, ne iyi gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eğirdir ısparta Kaçakçılık kerevit

En Çok Okunan Haberler

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

'İhtiyacı olmayan binlerce kişi şuursuzca yağma yapıyor'

'İhtiyacı olmayan binlerce kişi şuursuzca yağma yapıyor'

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul depreminde en fazla hangi ilçeler etkilenecek? İşte ilçe ilçe risk haritası!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den çarpıcı deprem yorumu

Tunç Soyer’den çarpıcı deprem yorumu

Bilim insanları, Elazığ'daki 6.8'lik depremde yüzey kırığı oluşmadığını saptadı

Elazığ depreminde yüzey kırığı oluştu mu? Bilim insanları açıkladı

Kırmızı bültenle aranan rapçi Amır Hosseın Maghsoudloo İstanbul'da gözaltına alındı

Kırmızı bültenle aranan rapçi İstanbul'da gözaltına alındı!

Son dakika! Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici konuştu!

Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici konuştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.