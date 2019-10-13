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Isparta’da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 18:30 | Son Güncelleme

Isparta’da şüpheli ölüm

Isparta’da bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gülevler Mahallesi 4018. Sokak'ta S.T'den (89) uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları evini kontrol etti.

S.T'nin hareketsiz yattığını gören yakınları yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.T’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin arından S.T’nin cesedi, otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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ısparta şüpheli ölüm

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