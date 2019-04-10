Isparta’da yılın ilk 3 ayında 47 bin 511 yolcu uçak kullandı

Isparta Süleyman Demirel (SD) Havalimanı’nda 2019 yılın ilk 3 ayında toplam 47 bin 511 yolcuya hizmet verildi. Isparta’da Ocak-Şubat ve Mart aylarında toplam 636 ton ise yük taşındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Mart ayı havalimanı istatistiklerine göre; Isparta SD Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 7 bin 819, dış hat yolcu trafiği 16 bin 773, toplam yolcu trafiği ise 24 bin 592 olarak gerçekleşti.

Mart ayında SD Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 454 olurken, dış hatlar uçak trafiği 95 olmak üzere, toplam uçak trafiği ise bin 549’a ulaştı.

Aynı ay içerisinde SD Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 350 ton olarak kayıtlara geçti.

Isparta’da yılın ilk 3 ayındaki gerçekleşmelerde ise, SD Havalimanı’nda 2019 yılı Mart ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı toplam 47 bin 511’e, uçak trafiği ise 3 bin 213’e ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 636 ton oldu.

