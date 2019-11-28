İsrail askerleri Batı Şeria’da Filistinlilere ait bir evi daha yıktı

İsrail askerleri bu sabah da işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde, bir İsrail askerini öldürdükleri iddia edilen Filistinli tutuklulara ait 4 evi yıkmıştı.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin yıkıma tepki gösteren Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği aktarıldı.

Daglas, İsrail makamlarının söz konusu beldeyi C bölgesi olarak değerlendirdiği ve İsrail askerlerinin evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığını kaydetti.

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde Filistinlilere ait bir evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Yerel kaynaklar, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerinin "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail tarafından yıkıldığını belirtiyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

