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İsrail askerleri Batı Şeria’da Filistinlilere ait bir evi daha yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 13:58 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Batı Şeria’da Filistinlilere ait bir evi daha yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde Filistinlilere ait bir evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus’a bağlı Asira beldesine düzenlediği baskınla Filistinli Muammer Hamadne’nin evini yıktığını belirtti.

Daglas, İsrail makamlarının söz konusu beldeyi C bölgesi olarak değerlendirdiği ve İsrail askerlerinin evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığını kaydetti.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin yıkıma tepki gösteren Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği aktarıldı.

İsrail askerleri bu sabah da işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde, bir İsrail askerini öldürdükleri iddia edilen Filistinli tutuklulara ait 4 evi yıkmıştı.

- İsrail yönetimi Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Yerel kaynaklar, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerinin "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail tarafından yıkıldığını belirtiyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

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Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria

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