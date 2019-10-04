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İsrail askerleri Gazze'de bir Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 18:23 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze'de bir Filistinliyi şehit etti

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cibalya Mülteci Kampı'nın doğusunda sınır hattında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 28 yaşındaki Ala Nizar Hamdan'ın şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, gösterilerde 5 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında her cuma "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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Gazze israil şehit

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