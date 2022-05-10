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İsrail, baltayla düzenlenen saldırının şüphelilerinin yakalandığını duyurdu, operasyonda bir Filistinli öldürüldü

09.05.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail polisi geçen hafta Perşembe akşamı balta ve bıçakla üç kişinin ölümüne sebep olduğundan şüphelenilen iki Filistinlinin yakalandığını duyurdu. Dün akşam İsrail kuvvetleri, baskınlar sırasında Batı Şeria'da, Jabara askeri sınır kontrol noktası yakınlarındaki Tulkarem'de Filistinli bir genci vurarak öldürdü.

İsrail, baltayla düzenlenen saldırının şüphelilerinin yakalandığını duyurdu, operasyonda bir Filistinli öldürüldü

İsrail polisi, geçen hafta Perşembe akşamı üç kişinin ölümüne sebep olan saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen iki Filistinlinin yakalandığını açıkladı.

İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı Elad'da, Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılan ailelerin olduğu bir parkta ve ana caddedede balta ve bıçakla yapılan saldırıların ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatığını açıklamıştı.

Saldırılarda ikisi ağır yedi kişi de yaralanmıştı.

Polis, ordu ve yerel kuvvetlerin Pazar günü yaptığı ortak açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'den geldiği söylenen 19 yaşındaki Asad Yussef al-Rifai ve 20 yaşındaki Subhi Imad Sbeihat, Elad yakınlarında yakalandı.

Başbakan Naftali Bennett, "Teröristleri yakalayacağımızı söyledik ve yaptık" dedi.

Filistin topraklarından yayın yapan Ma'an Haber Ajansı'na konuşan bir görgü tanığı, İsrail güçlerinin şüphelilerin Batı Şeria'da yer alan Rummaneh'teki evlerine 50'den fazla zırhlı araçla ve keskin nişancılarla baskın yapıldığını söyledi.

Al Jazeera'nın Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan aktardığı habere göre, dün akşam İsrail kuvvetleri Batı Şeria'da, Jabara askeri sınır kontrol noktası yakınlarındaki Tulkarem'de Filistinli bir genci vurarak öldürdü. İsrail ordusu Filistinli gencin vurulduğunu doğruladı.

Mart sonunda İsraillilere yönelik saldırılarla İsrail ve Filistin arasındaki gerginlik tırmandı. Ardından İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin ve çevresinde düzenlediği operasyonlarda Filistinli sivillerin öldürülmesi gerilimi artırdı.

21 Mart'tan bu yana biri Arap polis memuru 17 İsrailli ile iki Ukraynalı İsrail'deki ve Batı Şeria'daki şiddet olaylarında hayatını kaybetti. İsrail polisi ise saldırganlar da dahil en az 26 Filistinlinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Son olarak Perşembe akşamı yaşananların ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrailli sivillerin öldürülmesini kınarken Hamas, "kahraman operasyon" olarak tanımladığı saldırının İsrail'in Kudüs'teki El Aksa Camii'nde Filistinlilerin yaralanmasına sebep olan harekatına cevap olduğunu söylemişti.

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İsrail
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