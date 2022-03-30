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İsrail Başbakanı Bennett, İsrailli sivilleri silah taşımaya çağırdı: Tetikte ve sorumlu olmanız bekleniyor

30.03.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Beni Barak kentinde 5 İsraillinin öldüğü saldırı da dahil son günlerde art arda yaşanan silahlı saldırılar üzerine hükümetin aldığı yeni güvenlik kararlarını açıkladı. Bennett ruhsatı olan İsrailli sivillere "silah taşıyın" çağrısında bulunarak "Sizden ne bekleniyor İsrail vatandaşları olarak? Tetikte ve sorumlu olmanız. Gözlerinizi açın" dedi. Öte yandan Filistinli saldırganın ailesinin evinin de caydırıcılık yaratmak için yıkılacağı da duyuruldu.

İsrail Başbakanı Bennett, İsrailli sivilleri silah taşımaya çağırdı: Tetikte ve sorumlu olmanız bekleniyor

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün akşam saatlerinde başkent Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde biri polis 5 İsraillinin ölümüne yol açan saldırının ardından yayınladığı görüntülü mesajda İsraillilere seslenerek, bir dizi yeni güvenlik önlemleri kararları aldıklarını açıkladı. Bennett, "İsrail vatandaşları, şu anda kanlı bir terör dalgası yaşıyoruz ve önceki tüm dalgalarda olduğu gibi birlikte galip geleceğiz." dedi.

POLİSLERE ASKERLER DE DESTEK VERECEK

Güvenlik teşkilatının İsrail şehirlerinin güvenliğini ve İsraillilerde güvenlik duygusunu yeniden tesis etmek için son 24 saattir tüm gücüyle çalıştığını kaydeden Bennett, "İsrail ordusu, İç Güvenlik Servisi Şin-Bet ve İsrail polisi, saldırıda bulunmayı planlayanlara zamanında ulaşmak için istihbarat operasyonlarını önemli ölçüde artırdı. Üniformalı ve silah taşıyanların ülke genelindeki varlığını da yoğunlaştırdık. Benim açımdan, kaynaklarda sınır yoktur." diye konuştu.

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İsrail Başbakanı, İsrail şehirlerindeki güvenlik birimlerinin güçlendirilmesi kapsamında İsrail ordusu tarafından polis gücüne askeri birim desteği sağlayacağını belirtti.

FİLİSTİN SALDIRGANIN AİLESİNİN EVİNİ YIKACAKLAR

Bennett ayrıca, Beni Barak saldırısını düzenleyen Filistinli Ziya Hemarişe'nin (27) işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yabed beldesinde yaşayan ailesinin evini de "caydırıcılık yaratmak için" yıkacaklarını kaydetti.

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Bennett, şunları söyledi:
"Ayrıca yeni bir 'Sınır Polis Tugayı' kurmaya karar verdik. Bu, 'Duvarların Muhafızları Operasyonu'ndan (Mayıs 2021'de Gazze'ye karşı düzenlenen İsrail saldırıları) alınan bir ders olarak, mevcut terör dalgasının ötesinde stratejik bir hamledir. Acil müdahale motosiklet birimi kurduk; dün gece Beni Barak'taki teröristi ortadan kaldıran güç buydu. Güçlerimiz şu ana kadar 200'ün üzerinde soruşturma ve tutuklama operasyonu gerçekleştirdi. Teröristin Yabed'deki evinin yıkımı için şimdiden plan yapıldı ve caydırıcılık yaratmak için burayı mümkün olan en kısa sürede yıkmak için çalışıyoruz."

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SİLAHLANMA ÇAĞRISI YAPTI

İsrail Başbakanı, şöyle devam etti:

"Ayrıca, Arap toplumundaki yıllardır inanılmaz miktarda birikmiş olan yasadışı silahların toplanmasını da hızlandırıyoruz. Şimdi bunu temizlemenin zamanı geldi. İsrail ordusu, Yahuda ve Samara'daki (işgal altındaki Batı Şeria'nın Talmud'daki adı) ve oranın bağlantı hattı boyunca birimlerini 15 taburla takviye etti ve bu çok önemli bir kuvvet.

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Şu andan itibaren, tüfek seviyesi 3 ve üstü olan, zorunlu, profesyonel ve yedek hizmetteki askerler silahlarını üslerinden evlerine giderken silahlarını yanlarında taşıyacaklar. Ayrıca şu anda yardım etmek ve destek olmak isteyen sivil gönüllüleri de (bu çabalara) dahil edebileceğimiz daha geniş bir çerçeve için değerlendirme yapıyoruz."

Yahudi sivillere de silah bulundurma çağrısı yapan Bennett, İsraillilere şöyle seslendi:

"Sizden ne bekleniyor İsrail vatandaşları olarak? Tetikte ve sorumlu olmanız. Gözlerinizi açın. Kimin silah taşıma ruhsatı varsa, şimdi onu taşımasının zamanıdır.

İsrail vatandaşları, bu bizim ne birinci ne de ikinci terör dalgamızdır. Mücadele konusunda tecrübeliyiz. İsrail toplumu sınandığı zaman soğukkanlı olmayı, dirençli kalmayı ve duruma ayak uydurmayı bilir. Bizi yıldıramazlar."

BENİ BARAK KENTİNDE 1'İ POLİS 5 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail polisinden yapılan açıklamada, 29 Mart akşamı Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Açıklamada, "otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açan teröristin" güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.

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İsrail polisi, saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nin Cenin kentine bağlı Yabed beldesi sakini Ziya Hemarişe (27) olduğunu bildirmişti.

BİR HAFTADA ÜÇÜNCÜ SALDIRI

Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

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Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail
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