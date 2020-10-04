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İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel koronavirüse yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2020 14:08 | Son Güncelleme

İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel koronavirüse yakalandı

İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Likud partisinde görev alan Gamliel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurarak, “Şu an iyi hissediyorum. Hızlı iyileşebileceğimi umuyorum” ifadesini kullandı.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, koronavirüs vaka sayısının ülke genelinde 265 bin 86'ya yükseldiği belirtildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 692’ye çıktığı ifade edildi.

İsrail'de yeni tip koronavirüs vakalarının artması nedeniyle 18 Eylül’de karantina kararı uygulanmaya başlanmıştı. Karantina kapsamında vatandaşların evlerinden bin metreden fazla uzaklaşması yasaklanmıştı. Market ve eczane gibi hayati öneme sahip yerler dışında birçok işletme kapalı kalmıştı. Ülkede özel eğitim veren kurumlar dışındaki tüm eğitim kurumları da kapalı kalmıştı. Karantina uygulamasının denetimi için 6 bin polis ve bin askerin görev yapacağı açıklanmıştı.

Kaynak: İHA

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