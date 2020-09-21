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  4. İsrail, çocuk tacizcisi kadını Avustralya’ya iade kararı aldı

İsrail, çocuk tacizcisi kadını Avustralya’ya iade kararı aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 15:34 | Son Güncelleme

İsrail Yüksek Mahkemesi, Avustralya’da çocuk istismarı ile aranan öğretmen kadının Avustralya’ya iadesini onayladı.Üç kız kardeş Dassi Erlich, Nicole Meyer ve Elly Sapper 2008 yılında, Melbourne Ortodoks okulunda öğrenci oldukları yıllarda Malka Leifer’ı, kendilerine ve başka öğrenciye cinsel istismar uygulamakla suçlamıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Avustralya’da çocuk istismarı ile aranan öğretmen kadının Avustralya’ya iadesini onayladı.
Üç kız kardeş Dassi Erlich, Nicole Meyer ve Elly Sapper 2008 yılında, Melbourne Ortodoks okulunda öğrenci oldukları yıllarda Malka Leifer’ı, kendilerine ve başka öğrenciye cinsel istismar uygulamakla suçlamıştı. İsrail Yüksek Mahkemesi, Avustralya’nın Melbourne şehrinde bulunan dini okulda öğrencilerine cinsel tacizde bulunmakla suçlanan ve İsrail’e kaçan Leifer’ın Avustralya’ya iade edilmesine karar verdi. Leifer’ın 74 farklı çocuk istismarı ile yargılanmak üzere Avustralya’ya iade edileceğini açıklayan Leifer’ın avukatları iade kararına itiraz edeceklerini bildirdi.
Mağdur davacılar ve eleştirmenler İsrailli yetkilileri davayı fazlasıyla uzatmakla suçluyordu. Çocuk istismarı ile mücadele eden Yahudi kökenli grup Kol v’Oz Başkanı Manny Waks iade kararının ardından, “Adalet için harika bir gün” ifadesini kullandı. Waks, “Bugün sanki asla gelmeyecekmiş gibiydi. Sonunda bugünü gördüğümüz için çok heyecanlıyız. Bulunduğumuz noktaya varmamız için 71 celse gerekti. Bu durum İsrail için bir utanç sebebidir” açıklamasında bulundu.

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