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İsrail'de aşı yaptırana ücretsiz yemek ve DJ performansları

15.02.2021 17:17 | Son Güncelleme:
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İsrail'de aşı yaptırana ücretsiz yemek ve DJ performansları

İsrail'de 16 yaş üstü herkesi kapsayacak şekilde genişletilmesine rağmen Kovid-19'a karşı aşılama hızının yarı yarıya düştüğünün belirlenmesinin ardından yerel yönetimler ilginç yöntemlere başvurmaya başladı.

Clalit Sağlık Hizmetleri Aşılama Ekibi, İsrail'de sosyal medya ve basında çıkan yalan haberler nedeniyle aşılama hızının yarı yarıya düştüğü bildirilmişti. Bunun ardından Başbakan Benjamin Netanyahu da geçen hafta aşılamanın önündeki tek engelin 'kamuoyuna ve internete yerleştirilen sahte haberler ve batıl inançlar' olduğunu söyledi.

Sağlık bakanlığının halkı bilinçlendirmek için aşı kampanyalarına milyon dolarlar harcadığı ancak bazı etnik ve dini grupların aşı olmamakta direttiği belirtiliyor. AP'nin haberine göre, ülkedeki Ultra Ortodoksların bazı dini liderleri, takipçilerine aşıdan uzak durma çağrısında bulunurken, Arap azınlıklar da hükümete güven duymadığı için aşılanmaktan kaçınıyor. Gençlerin ise virüsün kendilerine bulaşma riskini az gördüklerinden hastalığı ciddiye almadıkları ifade ediliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Einav Shimron, bakanlığın aşının kısırlığa neden olabileceği ve benzeri iddialara karşı koymak için doktorlar ve dini liderlerle birlikte çalıştıklarını ve sosyal medya ekibi kurduklarını söyledi.

Yerel yönetimler ise vatandaşı aşı merkezlerine çekmek için ilginç yöntemlere başvurmaya başladı. Holon şehrinde aşı merkezlerinde özellikleri gençleri çekmek için ücretsiz DJ performansları sergileniyor. Bazı şehirlerde ise ücretsiz yemek dağıtımı yapılıyor. Ayrıca belli başlı müzeler de koronavirüs aşısı olanların ziyaretine izin veriyor.

Şimdiye kadar 'aşılama yarışında' dünya lideri konumundaki İsrail'de aşılama 9 Aralık'ta başlamıştı. 3 Şubat'ta ise 16 yaş altındakilere de aşı uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugüne kadar halkın yaklaşık yüzde 40'ına aşının ilk dozu, yüzde 25,25'ine ise ikinci dozu yapıldı. İsrail yönetimi, vakalardaki artış nedeniyle 27 Aralık 2020'den başlayarak 7 Şubat'a kadar ülke genelinde karantina uygulamasına gitmişti.

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