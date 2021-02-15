İsrail'de aşı yaptırana ücretsiz yemek ve DJ performansları

Clalit Sağlık Hizmetleri Aşılama Ekibi, İsrail'de sosyal medya ve basında çıkan yalan haberler nedeniyle aşılama hızının yarı yarıya düştüğü bildirilmişti. Bunun ardından Başbakan Benjamin Netanyahu da geçen hafta aşılamanın önündeki tek engelin 'kamuoyuna ve internete yerleştirilen sahte haberler ve batıl inançlar' olduğunu söyledi.

Sağlık bakanlığının halkı bilinçlendirmek için aşı kampanyalarına milyon dolarlar harcadığı ancak bazı etnik ve dini grupların aşı olmamakta direttiği belirtiliyor. AP'nin haberine göre, ülkedeki Ultra Ortodoksların bazı dini liderleri, takipçilerine aşıdan uzak durma çağrısında bulunurken, Arap azınlıklar da hükümete güven duymadığı için aşılanmaktan kaçınıyor. Gençlerin ise virüsün kendilerine bulaşma riskini az gördüklerinden hastalığı ciddiye almadıkları ifade ediliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Einav Shimron, bakanlığın aşının kısırlığa neden olabileceği ve benzeri iddialara karşı koymak için doktorlar ve dini liderlerle birlikte çalıştıklarını ve sosyal medya ekibi kurduklarını söyledi.