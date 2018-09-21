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İsrail'den Filistin yönetiminin paralarının bir kısmına el koyma kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2018 05:45 | Son Güncelleme

İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon'un, ülkesinin Filistin yönetimi adına topladığı verginin bir kısmına el koyma kararı aldığı bildirildi.

İsrail'den Filistin yönetiminin paralarının bir kısmına el koyma kararı

Israel Hayom gazetesinin haberine göre Bakan Kahlon, ülkesinin Filistin yönetimi adına topladığı verginin, Filistin yönetiminin geçen pazar günü Beytüllahim kenti yakınındaki Gush Etzion Yahudi yerleşim biriminde bir İsrail vatandaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Filistinlinin ailesine ödediği meblağa tekabül eden kısmına el koyma kararı aldı.

İsrail'in, bıçaklama girişiminde bulunduğu iddia edilen Halil Cebbarin'in ailesine Filistin yönetiminin bir miktar para ödediğini ve ileride de her ay maaş vereceğini ileri sürmesi üzerine verginin bir kısmına el koyma kararı alan Kahlon, Cebbarin ailesinin ekonomik faaliyetlerinin sınırlandırılması için başka yolların da aranmasını istedi.

Kahlon, bu kararın sert bir tepki olduğunu ve aynı zamanda Filistinlilere paralarını iki kat kaybedecekleri mesajı taşıdığını dile getirdi.

İsrail parlamentosunca yaklaşık 3 ay önce alınan, Filistinli esirler ve şahitlerin ailelerine ödenen maaşlara el koyma kararı şimdiye kadar uygulanmadı. Kararın uygulanması için İsrail güvenlik güçlerinin, Filistin yönetiminin saldırı düzenleyenlere ve ailelerine ödediği paranın miktarıyla ilgili ayrıntılı rapor sunması bekleniyor.

Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören tasarı İsrail parlamentosunda, 2 Temmuz'da yapılan ikinci ve üçüncü oylamalarda 87 milletvekilinden "kabul", 15'inden "ret" oyu alarak yasalaşmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ocak ayında yaptığı açıklamada, İsrail yasalarını onaylayan bakanlar komitesinin, Filistinli şehitler ve tutuklular için tahsis edilen ödeneğin kesilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırladığını duyurmuştu. İsrail parlamentosu, söz konusu yasa tasarısının ilk oylamasını mart ayında gerçekleştirmişti.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince, İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor. Söz konusu yasayla bu vergilerden yaklaşık 300 milyon dolarlık kısmın kesilmesi hedefleniyor.

(AA)

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Filistin israil İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon

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