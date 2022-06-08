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İsrail'den flaş açıklama... İran'ı vurup geri dönebilecekler!

08.06.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in, F-35'leri yakıt ikmali yapmadan İran'ı vurup dönebilecek şekilde geliştirdiği iddia edildi. Öte yandan İsrail, İran'ın olası saldırılarına karşı yakın zamanda geniş çaplı 4 tatbikat gerçekleştirdi. İşte haberin dikkat çeken detayları...

İsrail'den flaş açıklama... İran'ı vurup geri dönebilecekler!

İsrail medyası, İsrail Hava Kuvvetlerinin F-35 savaş uçaklarını, yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan İran'daki hedefleri vurup dönebilecek şekilde geliştirdiğini öne sürdü.

İsrail'in "Jerusalem Post" gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun, İran'ın nükleer gücünü geliştirmeyi sürdürmesine karşı hava gücünü geliştirdiği belirtildi.

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DİKKAT ÇEKEN NÜKLEER MESAJI

Ordunun, F-35 savaş uçaklarını, yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan İsrail'den İran'a uçarak hedeflerini vurup dönebilecek şekilde geliştirdiğine dikkat çekilen haberde, "Bu, İsrail Hava Kuvvetlerine yeni bir güç katmış oluyor. Bu adım da İsrail'in İran nükleer gücünü gelecekte hedef almaya hazırlandığı bir dönemde gelişiyor." denildi.

GENİŞ KAPSAMLI 4 TATBİKAT YAPTILAR

İsrail ordusunun, F-35 uçaklarının kullandığı mühimmatlar arasına bin kilogramlık yeni bir füze eklediğine işaret edilen haberde, İsrail Hava Kuvvetlerinin İran'ın muhtemel saldırılarına karşı geçen ay geniş çaplı 4 tatbikat yaptığına da vurgu yaptı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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