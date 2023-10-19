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İsrail'den, Gazze'ye kara harekatı sinyali! Askerlere dikkat çeken mesajı: İçeriden de göreceksiniz

19.10.2023 21:26 | Son Güncelleme:
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. İsrail'de buna karşılık 'Demir Kılıçlar' operasyonuyla karşılık vermişti ve onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye kara harekatı yapması ihtimalinde durulurken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın sınırdaki askerlere verdiği mesaj harekat ihtimalini kuvvetlendirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi sınırında konuşlu olan askerleri ziyaret etti.

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"ASLANLAR GİBİ SAVAŞACAKLAR"

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi sınırında konuşlu olan askerleri ziyaret etti. Gazze Şeridi sınırında konuşlu İsrail ordusunun en eski tugaylarından biri olan Golani Tugayı'ndaki askerleri ziyaret eden Netanyahu, "Askerlerle birlikte buradayım. Aslanlar gibi savaştılar ve aslanlar gibi savaşacaklar. Tüm gücümüzle kazanacağız, Bütün İsrail halkı arkanızdadır ve zafere ulaşmak için düşmanlarımıza sert darbeler vuracağız” dedi.

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"GAZZE'Yİ İÇERİDEN DE GÖRECEKSİNİZ"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Gazze Şeridi sınırında konuşlu olan Givati Tugayı'ndaki askerlerle bir araya geldi. Gazze Şeridi’ne yönelik kara harekatının yakında başlayacağı sinyalini veren Gallant, Givati Tugayı'ndaki askerlere hitaben yaptığı konuşmada, "Gazze'yi artık uzaktan görüyorsunuz, yakında içeriden de göreceksiniz. Emir gelecek" dedi. (İHA)

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İsrail Gazze harekat kara harekatı

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