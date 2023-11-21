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  4. İsrail'den Gazze'ye peş peşe saldırılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'den Gazze'ye peş peşe saldırılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

21.11.2023 10:17 | Son Güncelleme:
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İsrail, Gazze'de peş peşe saldırılar düzenledi. İsrail ordusu, bir okul ve dokuz ev ile Cibaliye mülteci kampını hedef aldı. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

İsrail'den Gazze'ye peş peşe saldırılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Filistin resmi haber ajansı WAFA, "İsrail savaş uçakları Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulu ve dokuz evi hedef aldı, çok sayıda ölü ve yaralı var" açıklamasını yaptı.

MÜLTECİ KAPMPI DA VURULDU

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde Cibaliye mülteci kampını vurdu. Kampta normal şartlarda El Faluce bölgesinde yaşayan ancak yerinden edilmiş insanlar kalıyordu. Arap basını, saldırı sonrası bölgede kaos yaşandığını, ölü ve yaralı sayısının net olmadığını bildirdi.

250 NOKTAYA SALDIRI

Öte yandan İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nde yaklaşık 250 noktaya hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

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İsrail Gazze
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