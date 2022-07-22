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Suriye duyurdu: İsrail'den gece saatlerinde Şam'a hava saldırısı

22.07.2022 02:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye, İsrail ordusunun gece saatlerinde başkent Şam'a hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Şam'da şiddetli patlama sesleri duyulduğu belirtilirken, 3 rejim askerinin öldürüldüğü öne sürüldü.

Suriye duyurdu: İsrail'den gece saatlerinde Şam'a hava saldırısı

Esad rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.32'de Şam çevresindeki rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

"FÜZELERİN BAZILARI DÜŞÜRÜLDÜ"

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz işgal altındaki Golan yönünden gelen düşman füzelerin bazılarını düşürdü" denildi. Şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, rejim ordusundan 3 askerin öldüğü ifade edildi.

Başkent Şam ve kırsalında, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor. İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail
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