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İsrail’den tartışma yaratan korona aşısı hamlesi

15.02.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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İsrail’den tartışma yaratan korona aşısı hamlesi

Ülke içinde büyük bir hızla koronavirüs aşı sürecini başlatan İsrail’den tartışma yaratacak bir hamle geldi.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi’nin de desteklediği ve kabineden de onay alan karara göre koronavirüs aşısı olmayanların isimleri ve diğer verilerinin yerel yönetimlerle paylaşılmasına karar verildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, “Kabineden hızlıca onay aldıktan sonra aşı olmayan insanların verilerinin yerel yönetimlerle paylaşılmasına izin verilmesini istiyoruz. Bu sayede aşı olmayanlar aşıya teşvik edilebilecek ve yaşamlar kurtarılacak” dedi.

Gizlilik ve mahremiyet sebebiyle bu yasanın ülkede büyük bir tartışma yaratması beklenirken İsrail Turizm Bakanı Orit Farkash-Hacohen, “Bu yasaya çok dikkatli yaklaşmalıyız. 50 yaşın ve üzerindekilerin verileri yerel yönetimlerle paylaşılmalı” dedi.

Öte yandan İsrail kabinesi, Tel Aviv’deki Ben-Gurion Havalimanı üzerinden günde 2.000 kişinin ülkeye giriş yapmasına onay verdi.

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