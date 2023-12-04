HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail'den vatandaşlarına İngiltere ve Fransa dahil bazı ülkelere seyahat uyarısı!

İsrail'den vatandaşlarına İngiltere ve Fransa dahil bazı ülkelere seyahat uyarısı!

04.12.2023 21:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail yönetimi İngiltere, Fransa ve Avustralya dahil çeşitli ülkelere ilişkin seyahat uyarısını güncelledi. Vatandaşlarına zorunlu olmadıkça yurt dışı seyahatlerinden kaçınmaları çağrısı yaptı.

İsrail'den vatandaşlarına İngiltere ve Fransa dahil bazı ülkelere seyahat uyarısı!

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları nedeniyle "İsraillilere ve Yahudilere yönelik şiddet olaylarının ve antisemitizmin dünya genelinde arttığı" ifade edilen açıklamada, İsraillilerden seyahatleri sırasında önlemlerini artırmaları istendi.

Buna göre, İngiltere, Fransa ve Almanya dahil Batı Avrupa'daki birçok ülke, Arjantin ve Brezilya dahil Güney Amerika'daki bazı ülkeler ile Avustralya ve Rusya’ya ilişkin seyahat uyarı seviyesi 2'ye yükseltildi.

UYARI YENİLENDİ!

Bu ülkelerde bulunan İsrail vatandaşlarına ek önlemler almaları tavsiye edildi.

Açıklamada, yurt dışına seyahat etme zorunluluğunun gözden geçirilmesi çağrısı yapılırken, "Arap ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Kafkasya ve İran'a komşu ülkeler başta olmak üzere seyahat uyarısı olan ülkelere seyahatin ertelenmesi" uyarısı yenilendi.

Ayrıca, "gösteri ve protestolardan uzak durulması, tetikte olunması ve etrafta olup bitenlere dikkat edilmesi" tavsiye edilen açıklamada, İsraillilerden, "İsrail ve Yahudi sembollerini açıkça göstermekten kaçınmaları" istendi.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan ile Al Sani görüştü! 12 yeni anlaşma Erdoğan ile Al Sani görüştü! 12 yeni anlaşma
Türkiye’nin ilk uçak fabrikası yeniden doğdu! ‘Birçok alanda faaliyet gösterecek’Türkiye’nin ilk uçak fabrikası yeniden doğdu! ‘Birçok alanda faaliyet gösterecek’
Damadını ve kardeşini vurdu ev hapsi aldı!Damadını ve kardeşini vurdu ev hapsi aldı!
Anahtar Kelimeler:
İsrail seyahat vatandaş
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'in son haliyle dalga geçtiler

Arda Güler'in son haliyle dalga geçtiler

Fatih Portakal'dan sert tepki! 'Bana giren çıkan bir şey yok'

Fatih Portakal'dan sert tepki! 'Bana giren çıkan bir şey yok'

İYİ Parti CHP'nin iş birliği teklifine 'hayır' dedi!

İYİ Parti CHP'nin iş birliği teklifine 'hayır' dedi!

O ülke buz kesti! Termometreler eksi 56 dereceyi gösterdi

O ülke buz kesti! Termometreler eksi 56 dereceyi gösterdi

Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi karesinde yer alan 12 fenomenin tüm şirketlerine kayyum atandı

Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi karesinde yer alan 12 fenomenin tüm şirketlerine kayyum atandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gören bir daha baktı! Hünerlerini gösterdiler

Gören bir daha baktı! Hünerlerini gösterdiler

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Evden kaçan 14 yaşındaki kızla ilişkilerini savundu

Evden kaçan 14 yaşındaki kızla ilişkilerini savundu

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.