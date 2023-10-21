HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail destekçisi Başbakan camide yuhalandı! "Yazıklar olsun"

İsrail destekçisi Başbakan camide yuhalandı! "Yazıklar olsun"

21.10.2023 19:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'e göstermiş olduğu destekle uluslararası toplumdan tepki toplayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Toronto’daki cami ziyaretinde protesto edildi.

İsrail destekçisi Başbakan camide yuhalandı! "Yazıklar olsun"

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne yönelik ölümcül saldırılarını sürdürüyor. İsrail’e desteğini açıkça belirten ülkeler arasındaki Kanada’nın Başbakanı Justin Trudeau dün Toronto Uluslararası Müslümanlar Örgütü’ne bağlı camiyi ziyaret etti.

tr

"YAZIKLAR OLSUN"

Cuma namazı için toplanan kalabalık ise İsrail destekçisi başbakanı protesto etti. Trudeau’nun konuşmasına izin vermeyerek tepki gösteren ve yuhalayan öfkeli kalabalık, “Yazıklar olsun” diyerek bağırdı. Cami önünde Trudeau’ya tepki göstermek için toplanan protestocular ise, “Ateşkes çağrısı için daha kaç çocuğun ölmesi gerek” sözleriyle Kanada başbakanına sitem etti. (İHA)


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet Bahçeli'den soykırım tepkisi: Ateşkes sağlanamazsa...Devlet Bahçeli'den soykırım tepkisi: Ateşkes sağlanamazsa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Heniyye ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Heniyye ile görüştü
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan uluslararası topluma insani yardım çağrısı!İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan uluslararası topluma insani yardım çağrısı!
Anahtar Kelimeler:
İsrail Kanada Gazze Hamas

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gökyüzü bir anda pembe oldu! "Kıyamet alameti" denildi ama...

Gökyüzü bir anda pembe oldu! "Kıyamet alameti" denildi ama...

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Cinsel ilişki sırasında felç geçirdi! "Sevgilim hemen fark etmedi"

Cinsel ilişki sırasında felç geçirdi! "Sevgilim hemen fark etmedi"

Yakaladıkları pitona zorla alkol içirdiler

Yakaladıkları pitona zorla alkol içirdiler

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.