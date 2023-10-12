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  4. İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel çatışmaların 6. gününde istifa etti

İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel çatışmaların 6. gününde istifa etti

12.10.2023 23:39 | Son Güncelleme:
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Filistinli silahlı gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından 6. gününde artarak devam etti. Hareketliliğin yüksek olduğu bölgeden bir de istifa haberi geldi. İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel istifa etti.

İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel çatışmaların 6. gününde istifa etti

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli savaş halini alırken, İsrail, kuzey sınırında Lübnan Hizbullahı'na karşı teyakkuzda bekliyor. Sıcak gelişmelerin peş peşe yaşandığı bölgeden dikkat çeken bir haber geldi. İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel istifa ettiğini duyurdu.

7 EKİM'DEN BU YANA DEVAM EDİYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 32 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 600 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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Bakan İsrail

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