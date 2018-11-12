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İsrail Gazze'yi kana buladı! 6 Filistinli şehit!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2018 01:26 | Son Güncelleme

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 6 Filistinli şehit oldu, 7 Filistinli yaralandı. Öte yandan, Gazze'de gerilimin artması nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Paris'ten erken dönme kararı aldığı belirtildi.

İsrail Gazze'yi kana buladı! 6 Filistinli şehit!

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine yaptığı saldırıda 6 Filistinli şehit oldu, 7 Filistinli yaralandı.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Öte yandan İsrail ordusundan olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kuvvetlerimiz, Gazze Şeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun ardından çatışmalar yaşandı." ifadesi kullanıldı.

Saldırıya ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı belirtilen açıklamada, Gazze Şeridi yakınlarındaki Yahudi yerleşimlerinde roket uyarı sirenlerinin çaldığı aktarıldı.

İsrail basını ise Gazze Şeridi çevresinde bulunan Yahudi yerleşimcilere "sınır boyunca güvenlik gerginliği nedeniyle korunan alanlarda ve sığınaklarda kalmaları" uyarısı yapıldığını yazdı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın bakanlığa gelerek üst düzey komutanlarla görüştüğü ifade edildi.

İZZEDDİN EL-KASSAM TUGAYLARINDAN ŞEHİT VE YARALILAR VAR

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Gazze'nin güneyinde yaşanan bir "güvenlik olayında" Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından şehit ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşanan bir "güvenlik olayında" İzzeddin el-Kassam Tugaylarından şehit ve yaralıların olduğu belirtildi.

Şehit ve yaralıların sayısına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, güvenlik güçlerinin olayı takip ettiği kaydedildi.

NETANYAHU ERKEN DÖNÜYOR

Öte yandan, Gazze'de gerilimin artması nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Paris'ten erken dönme kararı aldığı belirtildi. (AA)

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