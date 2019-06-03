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İsrail güçleri 5 Filistinliyi gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 11:42 | Son Güncelleme

İsrail güçleri 5 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "saldırganca eylemlerde bulundukları" iddiasıyla 5 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Batı Şeria gözaltı israil

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