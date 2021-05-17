İsrail güçlerinden Batı Şeria ve Kudüs'teki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 112 yaralı

Filistinliler, akşam saatlerine doğru Batı Şeria’nın Ramallah, Nablus ve El-Halil kentlerinin çevresindeki İsrail kontrol noktaları yakınlarında Gazze Şeridi’ne destek gösterileri düzenledi.
İsrail askerleri göstericileri dağıtmak için gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulundu.
Öte yandan İsrail polisleri de işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Şuafat mahallelerinde düzenlenen gösterilere müdahale etti.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 20 Filistinlinin gerçek mermi, 36 Filistinlinin plastik mermi ve 56 Filistinlin de darp başta olmak üzere çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde gerçek ve plastik mermiyle yaralanan 6 Filistinlinin tedavi edilmek üzere Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezine getirildiği kaydedilmişti.
İsrail güçlerinin 10 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde 19 Filistinli hayatını kaybetmişti.
Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de ölü sayısının artmasından "derinden endişe" duyduklarını belirterek, sivillere yönelik doğrudan saldırıların "savaş suçu" olduğunu bildirdi.
İngiltere merkezli örgütten yapılan açıklamada, "55'i çocuk 188 kişinin öldüğü Gazze'de artan ölü sayısı konusunda derin endişe duyuyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in cumartesi günü 2 kadın ve 8 çocuğun ölümüne yol açan Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı araştırmalı. Sivillere yönelik doğrudan saldırılar savaş suçlarıdır." ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne dün düzenlediği saldırılarda Şati Mülteci Kampı'nda bayramlaşmak için akrabasının evine giden Ebu Hatab ve El-Hadidi ailelerinden 2'si kadın 8'i çocuk 10 Filistinli yaşamını yitirmişti.
İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.
İsrail saldırılarında şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.