KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında yer alan Han el-Ahmer bölgesindeki Filistinli bedevilerin yaşadığı evlerin yıkımı ve bölgenin boşaltılmasını "birkaç hafta" erteleme kararı aldı.

Haftalık olağan toplantı sonrası İsrail Güvenlik Kabinesinden yapılan yazılı açıklamada, "Konunun uzmanları tarafından yapılan tavsiyeler doğrultusunda Güvenlik Kabinesi, tahliyenin uzlaşı yoluyla yapılması için bölgenin boşaltılmasını birkaç hafta erteledi." denildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu sabah yaptığı açıklamada Han el-Ahmer'in ne zaman boşaltılacağıyla ilgili kararın Güvenlik Kabinesi tarafından alınacağını belirterek, "Han el-Ahmer tahliye edilecek. Bu, mahkemenin kararı ve bu karar yerine getirilecek. Bölgenin boşaltılması kararını uzun süreli geciktirme gibi bir niyetim yok." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu hükümetinin tepki çeken yıkım kararını erteleyerek "uluslararası kamuoyunun İsrail'e yönelik baskısını hafifletmeyi ve Han el-Ahmer'i yıkmadan önce tüm uzlaşı yollarını denedikleri mesajını vermeyi" amaçladığı yorumları yapılıyor.