İsrail: 'Hizbullah'ın sınırlarımızdan ülkeye sızmasını önledik'

İsrail, Pazartesi sabahı Hizbullah'a yönelik saldırı iddiasıyla ilgili olayı teyit eden ya da inkar eden bir açıklama yapmadı ama Hizbullah'a 'misilleme yapmaması' uyarısında bulundu.

Bir Hizbullah savaşçısının birkaç gün önce İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırısında öldürüldüğü iddiası üzerine bölgede Hizbullah ile İsrail ordusu arasında gerilim tırmanıyordu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), dört Hizbullah militanının, İsrail işgali altındaki Suriye topraklarına ait Golan Tepelerine bağlı Dov Dağı bölgesine geçtiğini belirtip "Ateş açıldıktan sonra teröristler Lübnan'a geri kaçtı" duyurusu yaptı.

İsrail ordusu, kuzeyde Lübnan sınırından 'Hizbullah'ın ülke içine sızmasını önlemek için ateş açtıklarını' duyurdu. Hizbullah'ın da İsrail ordusuna sınır bölgesinde karşılık verdiği bildirildi.

Karşılıklı çatışma

Haberlerde, İsrail'in bir süredir Hizbullah militanlarını takip ettiği ve militanlar İsrail ile Lübnan arasındaki BM tarafından tanınan sınırı geçince, İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin ateş açtığı bildirildi.

Yerel medya, karşılıklı ateş açıldığını duyurdu ve tepelerden dumanların yükseldiği fotoğraf ve videolar paylaşıldı.

Hizbullah'a yakın televizyon kanalı Al Mayadeen, Hizbullah militanlarının İsrail askerlerine roket attığını aktardı. Ama, Lübnan tarafında ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Olaydan kısa bir süre önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan tarafından düzenlenecek herhangi bir saldırının sorumlusunun Hizbullah ve Lübnan olacağı uyarısında bulunmuştu.

Netanyahu, "IDF her türlü senaryoya hazır. İsrail'in güvenliği için, sınırlarımızın hem yakınında, hem de uzağında tüm alanlarda faaliz" dedi.

İsrail ordusu sözcüsü Albay Jonathan Conricus da İsrail ordusundan herhangi bir kayıp ya da yaralanma olmadığın ama 'olayın devam ettiğini' söyledi.

