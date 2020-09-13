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İsrail'i karıştıran karar! Kısıtlamalar dönüyor, Bakan istifa etti

DÜNYA HABERLERİ  | 13.09.2020 21:15 | Son Güncelleme

İsrail’de koronavirüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artışın ardından 18 Eylül’de kısıtlamaların geri getirilmesi planlanıyor. İsrail İskan Bakanı Yaakov Litzman, kısıtlamaların geri getirilmesine tepki göstererek istifa etti.

İsrail'i karıştıran karar! Kısıtlamalar dönüyor, Bakan istifa etti

İsrail’de koronavirüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artışın ardından kısıtlamaların geri getirilmesi planlanıyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre, hükümet 18 Eylül’de salgınla mücadele için birçok kısıtlamayı geri getirmeyi planlıyor. Kısıtlamalar kapsamında market ve eczane gibi hayati öneme sahip yerler dışında birçok işletme kapatılacak, evden çalışma sistemine geçilecek. Ülke genelinde özel eğitim veren kurumlar dışındaki tüm eğitim kurumları uzaktan eğitime dönecek. Kabine bugün kısıtlamaların geri getirilmesini oylamak amacı ile toplandı. Başbakan Binyamin Netanyahu kabine toplantısında yaptığı konuşmada, “koronavirüs döneminde İsrail için gerekli kararları vermek için yolumuza devam etmeliyiz ve bu oturumda da yapacağımız şey bu” dedi.

"ŞİMDİYE KADAR NEREDEYDİNİZ?"

İsrail İskan Bakanı Yaakov Litzman, kısıtlamaların geri getirilmesine tepki göstererek istifa etti. Litzman yaptığı açıklamada, kısıtlamaların 27 Eylül’de başlayacak olan Yahudi halkının Yom Kippur'u kutlamasına engel olacağını aktardı. Aşırı Ortodoks bir Yahudi partisini yöneten Litzman, partisini iktidardaki koalisyondan çekmekle tehdit etti. Bakan Litzman, "Bu yüzbinlerce vatandaşı aşağılıyor. Şimdiye kadar neredeydiniz? Yahudi bayramları neden koronavirüsle mücadelede uygun bir adres haline geldi?" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Aryeh Deri ise sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, planlanan kısıtlamaları desteklediğini ve bunlara uyulmamasının cinayetle eşdeğer olacağını vurguladı.

İsrail’de son 6 gündür günlük vaka sayısı 3 bini üzerinde seyrediyor. Ülkede toplam vaka sayısı 153 bin 759’a, toplam can kaybı ise bin 108’e yükseldi.

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