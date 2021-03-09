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İsrail ile GKRY doğalgaz konusunda mutabakata vardı

09.03.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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İsrail ile GKRY doğalgaz konusunda mutabakata vardı

İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), birbirlerinin deniz yetki alanı sınırlarını ikiye ayıran doğalgaz rezervleri konusunda mutabakata vardı.

Varılan mutabakat, Akdeniz'in doğusundaki offshore rezervleri konusundaki kördüğümü çözme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

GKRY Enerji Bakanı Natasa Pilides yaptığı açıklamada, İsrailli mevkidaşı Yuval Steinitz ile doğalgaz rezervleri konusundaki sorunu çözmek için bir mutabakat
oluşturduklarını ve mutabakatın ana hatlarının projeye dahil olan şirketlerle paylaşılacağını belirtti.

Pilides, "Mutabakat, hazırlanacak ortak bir metinle açıklanacak. Dokuz yıllık müzakerelerden sonra bu noktaya gelmekten mutluyuz" dedi.

GKRY sularındaki Afrodit doğalgaz sahasının küçük bir kısmı İsrail'in deniz yetki alanı sınırlarında kaldığı için bu sahanın gelişimi ertelenmişti. Afrodit doğalgaz sahası 2011
yılında keşfedilmişti.

GKRY, Afrodit doğalgaz sahasında keşif yapılması için Noble Energy, Shell ve Delek Drilling enerji şirketleriyle 2019 yılında 25 yıllık imtiyaz anlaşması imzalamıştı.

Afrodit sahasının bir bölümü İsrail deniz yetki alanı sınırlarında kaldığı için, İsrail sahadaki çalışmalar başlamadan önce kendisiyle GKRY arasında bir anlaşmanın yapılmasını şart koşmuştu.

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İsrail

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