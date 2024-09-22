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  4. İsrail ile Hizbullah arasında çatışmalar yoğunlaştı! Netanyahu resti çekti: "Size söz, mesajı alacaklar"

İsrail ile Hizbullah arasında çatışmalar yoğunlaştı! Netanyahu resti çekti: "Size söz, mesajı alacaklar"

22.09.2024 14:51
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Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti ve çevresine düzenlediği roket saldırıları gece boyunca devam ederken, İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırıları başlattığını açıkladı. İsrail'in açıklamasına göre Lübnan'dan İsrail'e 115 füze atılırken İsrail'in kuzeyinde birtakım maddi hasarlar oluştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hizbullah'ı alenen tehdit ederek, "İsrail’in güvenliği yeniden tesis etmek için gereken her şeyi yapacağını” ifade etti.

İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre, Lübnan'dan İsrail'e doğru gece boyunca 115 kadar füze atıldı. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin roketlerin çoğunluğunu engellediğini ancak Hayfa yakınlarındaki Kiryat Biraik ve Aşağı Celile bölgesinde yerleşim yerine isabet ettiğini bildirdi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Kiryat Bialik bölgesine isabet eden roket nedeniyle üç kişinin yaralandığını ifade etti. Bölgede evlerde ve araçlarda hasar oluştu.

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HİZBULLAH HEDEFİNİ AÇIKLADI

Lübnan Hizbullahı da yaptığı yazılı açıklamalarla, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak, Fadi-1 ve Fadi-2 tipinde füzelerle Hayfa yakınlarındaki Ramat David isimli hava üssü ve buradaki bir savunma sanayi şirketi merkezini hedef aldığını kaydetti.

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İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü noktalara hava saldırısı başlattığını duyurdu.

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NETANYAHU: "GEREKEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan’a düzenledikleri saldırıların ardından yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz birkaç gün içinde Hizbullah’ı hayal bile edemeyeceği bir dizi saldırıyla vurduk” dedi.

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İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçtiğimiz günlerde Lübnan’da onlarca kişinin ölümüne yol açan saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Video açıklamasında konuşan Netanyahu, “Geçtiğimiz birkaç gün içinde Hizbullah’ı hayal bile edemeyeceği bir dizi saldırıyla vurduk” ifadelerini kullandı.

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Düzenledikleri saldırılarla Hizbullah’a mesaj gönderdiklerini söyleyen Netanyahu, “Eğer Hizbullah mesajı almadıysa, size söz veriyorum, mesajı alacaktır. Yerlerinden edilen kuzeydeki sakinlerimizi güvenli bir şekilde evlerine geri döndürmeye kararlıyız. Hiçbir ülke kendi sakinlerine, şehirlerine roket atılmasına müsamaha gösteremez. İsrail Devleti de buna müsamaha gösteremez” dedi. Netanyahu “İsrail’in güvenliği yeniden tesis etmek için gereken her şeyi yapacağını” vurguladı.

(İHA-AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Hizbullah
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