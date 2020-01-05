İsrail ile yapılan doğal gaz anlaşması Ürdün hükümetini zora soktu

AMMAN (AA) - İsrail ile Ürdün arasında 2016'da imzalanan ve geçen çarşamba günü yürürlüğe giren doğal gaz anlaşması, Ürdün hükümeti üzerinde baskılara yol açtı.

Ömer Rezzaz hükümetine verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönündeki önergenin görüşülmesini isteyen bazı milletvekilleri parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinin oturumundan çekilirken, Meclis Başkanı Atıf et-Taravine önergenin Meclis Başkanlığına ulaşmadığını söyledi.

Başbakan Rezzaz ise hükümetin tüm enerji anlaşmalarını yeniden gözden geçireceğini belirterek, önergenin görüşüleceği oturuma hazırlanmaları için milletvekillerinden süre istedi.

- "Önergenin ulaşmaması mümkün değil, 3 ay önce sunuldu"

El-Islah Koalisyonu Başkanı Abdullah Akayile ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, önergenin Meclis Başkanlığına ulaşmamasının mümkün olmadığını, çünkü sunulmasının üzerinden 3 ay geçtiğini ifade etti.

Akayile, meclis oturumundan çekilen milletvekili sayısının 25'i aştığını söyledi.

Ürdün Temsilciler Meclisi, Mart 2019'da gaz anlaşmasının reddedilmesi yönünde karar almış ancak Anayasa Mahkemesi, anlaşmanın hükümetler arasında değil iki şirket arasında imzalandığını gerekçe göstererek meclisin onayının gerekli olmadığına hükmetmişti.