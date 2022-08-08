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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! Çok sayıda çocuk hayatını kaybetti

08.08.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bilanço korkunç boyutlara ulaştı. 5 Ağustos'tan bu yana devam eden saldırılarında 15'i çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 44 kişi hayatını kaybetti. Korkunç saldırılarda 360 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! Çok sayıda çocuk hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. 5 Ağustos'tan bu yana yapılan saldırılarda ölü sayısı 44'e yükselirken, bunların 15'inin çocuk olduğu açıklandı...

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını dün devam ettirdi. Sivil yerleşim yerlerini de hedef alan İsrail'in saldırılarının üçüncü gününde kanlı bilanço 44'e yükseldi. Ölenlerden 15’inin çocuk, 4'nün kadın olduğu bildirildi. 360 kişinin de yaralandığı kaydedildi. İslami Cihat Örgütü’nün askeri kolu olarak bilinen Kudüs Tugayları, hayatını kaybedenler arasında örgütün en önde gelen liderlerinden biri olan Halid Mansur'un da olduğunu kaydetti.

AA-20220807-28593263-28593258-ISRAIL_ABLUKA_ALTINDAKI_GAZZEYE_HAVA_SALDIRILARINA_DEVAM_ETTI

İsrail'in "Şafak Vakti" adını verdiği operasyonlara paralel olarak fanatik Yahudiler de işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Fanatik Yahudiler, Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve ‘Tişa BeAv’ adını verdikleri matem günü nedeniyle İsrail polisinin himayesinde Filistinlilere ve basın mensuplarına saldırdıktan sonra ayin yaptı. Ayin sırasında Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişleri kısıtlanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

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ATEŞKES BAŞLADI

İsrail ve Filistin arasında 3 gündür devam eden saldırıların ardından Mısır’ın girişimiyle dün gece 23.30’da taraflar arasında ateşkes ilan edildi.

TÜRKİYE'DEN KINAMA

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “İsrail’in sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa’da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz” denildi. Açıklamada, İsrail Hükümeti’ne Harem-i Şerif’in statü ve maneviyatını hedef alan eylemlere izin vermemesi çağrısı yapıldı.

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"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK" MESAJI

İsrail Başbakanı Yair Lapid, “Operasyon gerektiği sürece devam edecek” dedi. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise “Güvenlik güçlerimiz barışı yeniden sağlayana kadar İslami Cihat Örgütü’ne karşı savaşmayı sürdürecek” açıklamasında bulundu. Öte yandan İsrail ve Filistin’in Mısır arabuluculuğunda ateşkes konusunda anlaştığı öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail
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