İsrail meclisindeki eski Arap vekil Gattas serbest bırakıldı

KUDÜS (AA) - İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara "cep telefonu temin ettiği" gerekçesiyle 2 yıl hapse mahkum edilen İsrail meclisindeki Arap asıllı Hristiyan eski milletvekili Basil Gattas, cezasını tamamlamasının ardından serbest bırakıldı.

Gattas, cezaevi çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İsrail hapishanelerindeki Filistinliler, ziyaret ve iletişim haklarının engellenmesinin yanı sıra hapishane yetkililerince uygulanan baskı ve yaptırımlarla çok zor şartlar altında tutuluyor." dedi.

İsrail meclisindeki Arap asıllı Hristiyan eski milletvekili Gattas, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara "cep telefonu temin ettiği" gerekçesiyle Şubat 2017'de 2 yıl hapis cezasına çaptırılmıştı.

Gattas, hapis cezasına çarptırılmasının ardından yaptığı açıklamada "Cezaevinde 2 yıl geçireceğim. Yaptıklarım, Filistinli esirlere karşı hissettiğim insani, vicdani ve ahlaki sorumluluğumun bir gereğidir. Öte yandan bu süreci, İsrail'in uluslararası norm ve sözleşmelere aykırı şekilde Filistinli esirlere yönelik insanlık dışı uygulamalarını gündeme getirmek için bir fırsat olarak görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

