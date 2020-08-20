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İsrail ordusu Gazze'yi top atışı ile hedef aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.08.2020 10:25 | Son Güncelleme

İsrail ordusuna ait topçu bataryaları Gazze Şeridi'ni vurdu. Ordudan yapılan açıklamada Hamas'a ait mevzilerin hedef alındığı bildirildi. Ramallah yakınlarında ise üç Filistinli vurularak yaralandı.

İsrail ordusu Gazze'yi top atışı ile hedef aldı

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait mevzilerin topçu atışıyla hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırıların Gazze'den gönderilen "yanan balonlara" misilleme olarak yapıldığı aktarıldı.

Saldırılarda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait gözlem noktası vurulurken, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtiliyor.

3 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda 3 Filistinli vurularak yaralandı.

Ramallah yakınlarındaki Deyr Ebu Meşal bölgesinde İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında akşam geç saatlerde olaylar çıktı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin gerçek mermi ile vurularak yaralanmış iki Filistinliyi hastaneye kaldırdığı, diğer yaralının da İsrail askerlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, söz konusu olaylar Ramallah'ın Tarmusa beldesinde "ilhak" planı ve normalleşme anlaşmasını protesto için düzenlenen bir festivale giden gençler ile Filistinlilerin festivale katılmasını engellemeye çalışan İsrail güçleri arasında çıktı.

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