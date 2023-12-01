HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İsrail ordusundan "Gazze'ye yeniden saldırıya hazırız" mesajı

İsrail ordusundan "Gazze'ye yeniden saldırıya hazırız" mesajı

01.12.2023 00:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas ile varılan "insani aranın" uzatılmaması halinde abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazır olduklarını söyledi.

İsrail ordusundan "Gazze'ye yeniden saldırıya hazırız" mesajı

İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, düzenlediği basın toplantısında, esir takası ve "insani araya" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, varılan mutabakat kapsamında bu akşam başka İsrailli esirlerin de bırakılmasını beklediklerini kaydetti.

"İnsani aranın" sonlanması halinde Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini dile getiren Hagari, "İsrail ordusu çatışmayı sürdürmeye hazır. Bu gece de her an saldırmaya hazırız." ifadesini kullandı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası kapsamında Gazze Şeridi'nde 24 Kasım'da çatışmalara ara verilerek 4 günlük "insani ara" verilmişti. Bu "insani ara" iki ayrı müzakerenin ardından 3 gün daha uzatılmıştı.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekel bayisinde silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktıTekel bayisinde silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Düşürdüğü silahı ateş alan polis hayatını kaybettiDüşürdüğü silahı ateş alan polis hayatını kaybetti
Acı haberi Bakan Göktaş duyurdu! Yakın koruma polisi görevi sırasında şehit olduAcı haberi Bakan Göktaş duyurdu! Yakın koruma polisi görevi sırasında şehit oldu
Anahtar Kelimeler:
Ordu İsrail Gazze
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

'1 milyon alan futbolcunun karşılığında 4 milyon...' Olay sözler

'1 milyon alan futbolcunun karşılığında 4 milyon...' Olay sözler

'İçinde altın var' Söylenti hızla yayıldı! Herkesi heyecanlandırdı

'İçinde altın var' Söylenti hızla yayıldı! Herkesi heyecanlandırdı

Korkutan İstanbul depremi uyarısı! 'Orada sağlam ev kalmayacak"

Korkutan İstanbul depremi uyarısı! 'Orada sağlam ev kalmayacak"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Şaşırtan vaka! İçinden canlı sinek çıktı

Şaşırtan vaka! İçinden canlı sinek çıktı

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Kıskançlık krizine girdi! Sevgilisinin gözüne iğne sapladı

Kıskançlık krizine girdi! Sevgilisinin gözüne iğne sapladı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.