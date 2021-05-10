HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı

10.05.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere saldırdı. Filistin Kızılayı ise İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesinde yüzlerce kişinin yaralandığını söyledi.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da bulunan binlerce Filistinliye İsrail polisi müdahale etti.

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

2021-05-10T063055Z_1848007397_RC2UCN9OQ4YB_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-JERUSALEM

Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı.

7b6b7331f20b15a16a35d7b3143f417e

Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif’ten ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

2021-05-08T191348Z_764084362_RC2VBN9NPGYG_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-JERUSALEM

Daha sonra Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Filistin Kızılayı "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yüzlerce kişi yaralandı" açıklamasını yaptı.

Guterres'ten İsrail'e çağrı: Yıkım ve tahliyeleri durdurGuterres'ten İsrail'e çağrı: Yıkım ve tahliyeleri durdur

Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verirken, İsrail polisinin Harem-i Şerif’teki saldırısı devam ediyor.

a255e2c3a2a32bdcd8ff8050c3b01951

Filistin Kızılay Cemiyeti, yaralı üç kişinin hastaneye sevk edildiği ve bazı çalışanlarının Mescid-i Aksa’ya girişinin engellendiğini aktardı.

2021-05-08T192309Z_1837725794_RC2VBN9HR4DY_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-JERUSALEM

İşgal güçleriyle çıkan arbede sırasında 10 Filistin vatandaşı yaralandı, bunlardan 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği 1967’deki Altı Gün Savaşının yıl dönümünü İbrani takvimine göre “Kudüs günü” olarak kutluyor.

2021-05-08T215650Z_672779533_RC2XBN98WIBF_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-JERUSALEM

Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı.

İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Tam kapanma bitmeden herkese test yapılsın" "Tam kapanma bitmeden herkese test yapılsın"
Melinda Gates 2019’dan beri boşanmayı bekliyormuşMelinda Gates 2019’dan beri boşanmayı bekliyormuş
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail

En Çok Okunan Haberler

Uzmanlardan tedirgin eden aşı açıklaması

Uzmanlardan tedirgin eden aşı açıklaması

Yeşilçam'ın Superman'ı, sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor

Yeşilçam'ın Superman'ı, sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

İşkenceye uğrayan doktor öldü, oğlu beyin kanaması geçirdi

İşkenceye uğrayan doktor öldü, oğlu beyin kanaması geçirdi

İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

Kolombiya'da sular durulmuyor!

Kolombiya'da sular durulmuyor!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Pazar yerine maskesiz girmeye çalıştı, "Bu benim yasal hakkım" diyerek kendini savundu

Pazar yerine maskesiz girmeye çalıştı, "Bu benim yasal hakkım" diyerek kendini savundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.