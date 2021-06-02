HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail Sağlık Bakanlığı: Kalp kası iltihabı vakalarının aşıyla bağlantısı var

İsrail Sağlık Bakanlığı: Kalp kası iltihabı vakalarının aşıyla bağlantısı var

02.06.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısı olan genç erkeklerde görülen az sayıda "kalp kası iltihabı" (miyokardit) vakalarının aşıyla yüksek ihtimalle bağlantılı olduğu kaydedildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı: Kalp kası iltihabı vakalarının aşıyla bağlantısı var

Koronavirüse (Covid-19) karşı aşılamada büyük bir başarı gösteren İsrail’de, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı olan genç erkeklerde az sayıda “kalp kası iltihabı” (miyokardit) görüldüğü bildirilmişti.

"YÜKSEK İHTİMALLE BAĞLANTISI VAR"

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech aşısı olan genç erkeklerde görülen miyokardit vakalarının, aşıyla yüksek ihtimalle bağlantısı olduğu belirtildi. Konuya ilişkin 3 uzman ekip tarafından başlatılan araştırma sonucunda elde edilen bulguları açıklayan Bakanlık, İsrail’de Aralık 2020 ile Mayıs 2021 tarihleri arasında Covid-19 aşısı olan 5 milyondan fazla kişi arasında 275 miyokardit vakası tespit edildiğini kaydetti. Bakanlık, miyokardit tespit edilen hastaların çoğunun 4 günden fazla hastanede kalmadığını ve vakaların yüzde 95’inin hafif olarak sınıflandırıldığını ifade etti. Araştırmada, Pfizer/BioNTech aşısının ikinci dozu ile 16-30 yaş arası erkeklerde miyokardit vakaları arasında olası bir bağlantı olduğunun kaydedildiğini belirten Bakanlık, bulgulara göre bu tür bir bağlantının, diğer yaş gruplarına göre 16-19 yaş arasındaki erkeklerde daha fazla gözlendiğini aktardı.

İNCELEMELER BAŞLATILMIŞTI

Öte yandan İsrail’in Pandemi Müdahale Koordinatörü Nachman Ash, 25 Nisan’da yaptığı açıklamada, 5 milyondan fazla aşılanmış kişi arasında yapılan bir ön çalışma ile özellikle ikinci dozdan sonra meydana gelen "onlarca miyokardit vakasının" görüldüğünü ifade etmişti. Ash, bunun alışılmadık derecede yüksek olup olmadığının ve aşıya bağlı olup olmadığının belirsiz olduğunu açıklamış, "Sağlık Bakanlığı şu anda hastalık oranında fazlalık olup olmadığını ve aşılara atfedilip atfedilemeyeceğini inceliyor" demişti.

Ayrıca ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) danışma grubu tarafından geçtiğimiz ay yapılan bir açıklamada ise, aralarında Pfizer ve Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının da yer aldığı mRNA aşıları ile miyokardit arasında bir bağlantı ihtimali hakkında daha fazla çalışma yapılmasını tavsiye etmişti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ateş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyorAteş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyor
Bilim insanları araştırdı: Yeni koronavirüs türleri bu bölgelerde ortaya çıkabilirBilim insanları araştırdı: Yeni koronavirüs türleri bu bölgelerde ortaya çıkabilir
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
pandemi İsrail koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

Ayağının koptuğunu kimse söyleyemedi

Ayağının koptuğunu kimse söyleyemedi

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

Erdoğan'ın katıldığı canlı yayında dikkat çeken detay

Erdoğan'ın katıldığı canlı yayında dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Operasyonda yeni gelişme!

Operasyonda yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.