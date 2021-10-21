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  4. İsrail tarih verdi! Aşılı turistlere kapılarını açıyorlar

İsrail tarih verdi! Aşılı turistlere kapılarını açıyorlar

21.10.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail yönetimi 1 Kasım'dan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını tamamlayan ya da hastalığı atlatan turistlerin ülkeye girişine izin verecek.

İsrail tarih verdi! Aşılı turistlere kapılarını açıyorlar

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Naftali Bennett ve Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, Kovid-19 aşısı olan turistlerin 1 Kasım'dan itibaren ülkeye girişine izin verilmesini öngören planı onayladı.

Kabinenin de onayından geçtikten sonra yürürlüğe girmesi beklenen planda, ülkeye gelecek turistlerin Dünya Sağlık Örgütünün tanıdığı aşıları tam yaptırması gerekiyor.

11 GÜN ŞARTI

Kovid-19'u atlatanlar ise en fazla 11 gün önce yapılmış negatif test sonucunu ibraz etmeleri halinde ülkeye girebilecek.

İsrail, Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'den bu yana kapılarını turistlere kapatmıştı.

Turizm Bakanlığının verilerine göre, salgın nedeniyle kapılarını kapatan İsrail'e gelen turist sayısı 2020'de bir önceki yıla oranla yüzde 81 düşerek 850 binde kalmıştı.

Kaynak: AA

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koronavirüs (Covid-19) İsrail koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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