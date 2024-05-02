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  4. İsrail zulmüne büyük tepki: ABD'deki Gazze protestoları hızla yayılıyor!

İsrail zulmüne büyük tepki: ABD'deki Gazze protestoları hızla yayılıyor!

02.05.2024 15:43
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7 Ekim tarihinde başlayan İsrail katliamı her geçen gün devam ediyor. Artık açlık ve susuzluktan ölmeye başlayan Gazze'deki sivil halk için dünya hala seyirci. İsrail zulmünün en büyük destekçisi konumunda da ABD yer alıyor. İsrail'e karşı hem maddi hem de manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ABD'de, üniversite protestoları giderek büyüyor. Üniversitelerin İsrail'le finansal bağlarını koparmasını talep eden öğrenciler eylemlerini üniversitelerinin kampüslerinde kamp kurarak gerçekleştiriyor

İsrail zulmüne büyük tepki: ABD'deki Gazze protestoları hızla yayılıyor!

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında Gazze protestosu gerginliği devam ederken, İsrail’in saldırılarına karşı öğrenci protestoları, diğer üniversitelerde de yayıldı. Öğrenciler üniversitelerin İsrail'le ilişkisi olan şirketlerle finansal bağlarını koparmasını talep ediyor. İsrail'de ya da İsrailli kuruluşlarla iş yapan şirketlerin Gazze'de devam eden savaşta suç ortağı olduğunu savunan öğrenciler, bu şirketlere yatırım yapan üniversitelerin de suça dahil olduğunu ifade ediyor.

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BEYAZ SARAY MUHABİRLERİ DERNEĞİ YEMEĞİ'NE PROTESTO

Filistin destekçileri, her yıl düzenlenen ve basın mensuplarının yanı sıra ünlüler, siyasetçiler ve ABD Başkanın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği'ni protesto etti. Savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink'in düzenlediği protesto için göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla Washington Hilton Oteli'nin önünde toplandı.

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NEW YORK ÜNİVERSİTESİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için kamp kuran New York Üniversitesi öğrencilerinin eylemleri kampüste devam ediyor.

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GEORGE WASHINGTON ÜNİVERSİTESİ

Protesto gösterilerinin bir diğer adresi ise George Washington Üniversitesi oldu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için gösteri düzenleyen George Washington Üniversitesi öğrencilerinin eylemleri kampüste devam ediyor.

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MICHIGAN STATE ÜNİVERSİTESİ

Michigan State Üniversitesi öğrencilerinin eylemleri de kampüste kamp kurarak devam ediyor.

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STANFORD ÜNİVERSİTESİ

Stanford Üniversitesi öğrencilerinin eylemleri kampüsteki White Plaza Meydanı'nda devam ediyor.

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GAZZELİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN TEŞEKKÜR

Gazze Şeridi'ndeki sağlık çalışanları, ABD ve Avrupa'daki üniversite öğrencilerinin gerçekleştirdiği Filistin'e destek eylemleri için teşekkür gösterisi düzenledi.

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde bir araya gelen onlarca sağlık çalışanı, Gazze'deki soykırıma tepki ve Filistin'e destek için eylem yapan öğrencilere teşekkür etti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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İsrail Gazze abd
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