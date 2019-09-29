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İsrail'de işkence gören Filistinli tutuklu hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 12:09 | Son Güncelleme

Sorgu sırasında gördüğü işkence nedeniyle hastaneye kaldırılan Filistinli tutuklu Samir el-Arbid'in durumunun ağır olduğu belirtildi

RAMALLAH (AA) - İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklu Samir el-Arbid'in (44) sorgu sırasında gördüğü işkence nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Damir Esirleri ve İnsan Haklarını Koruma Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meskubiye Sorgu Merkezi'nde maruz kaldığı işkence sonucu durumu ağırlaşan Arbid, Hadassah Hastanesi'ne nakledildi.

İşkence nedeniyle Arbid'in bilincini kaybettiği ve vücudunda birçok kırık oluştuğu ifade edilen açıklamada, sorgu sırasında işkenceye maruz kalan Arbid'in hayatından İsrail'in sorumlu olduğu vurgulanarak gerekli tedaviyi alması için acilen serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Haaretz gazetesinin haberinde de özel tekniklerle işkenceye tabi tutulan Arbid'in hayati tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

Haberde, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) tarafından "istisnai" bir şekilde yargı kararı çıkarılarak sorguya alınan Arbid'in, sorgulama sonrasında Hadassah Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

Şu anda solunum cihazlarına bağlı bir şekilde uyutulan Arbid'in hayatına ilişkin ciddi endişelerin olduğu belirtildi.

İsrail askerleri Samir Arbid'i Ramallah'ın Batn el-Heva Mahallesi'nde çarşamba günü gözaltına almıştı. Arbid, Ramallah'ın batısındaki Ayn Buayn bölgesi yakınlarında bir Yahudi yerleşimcinin ölmesine neden olan saldırıyı düzenlemekle suçlanıyor.

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Filistin israil tutuklu

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