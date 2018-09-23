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İsrail'den ağustosta 100 Filistinliye idari tutukluluk kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 22:44 | Son Güncelleme

İsrail'den ağustosta 100 Filistinliye idari tutukluluk kararı

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in ağustos ayında 100 Filistinliye idari tutukluluk kararı aldığını duyurdu.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hapisteki Filistinlilere yönelik idari tutukluluk ve hücre hapsi politikalarına "çok fazla başvurmasının", "son derece tehlikeli" ve "endişe verici" olduğu belirtildi.

Ağustos ayında 100 Filistinliye idari tutukluluk kararı alan İsrail makamlarının, Filistinliler için aldığı uzun süreli hücre hapsi ve idari tutukluluk kararlarının, "uluslararası insan hakları yasalarını ihlal" anlamı taşıdığı ifade edilen açıklamada, idari tutukluluk ve bazıları için verilen hücre hapsi kararlarını protesto amacıyla açlık grevi yapan Filistinli tutukluların hayatlarından İsrail sorumlu tutuldu.

Filistinli 4 tutuklunun açlık grevlerinin 5 ile 51 gün arasında değişiklik gösterdiği aktarılan açıklamada, Cenin kentinden Hıdır Adnan'ın, hakkındaki idari tutukluluk kararının yenilenmesini protesto için 21 gündür, Beytullahim kentinden Cevad Cevariş'in hücre hapsine gönderilişine tepki için 9 gündür, yine Beytullahim'den İsmail Alyan'ın hakkında her biri 6'şar aylık iki idari tutukluluk kararı çıkmasını protesto için 5 gündür açlık grevi yaptığı kaydedildi.

Gazze sakinlerinden Umran el-Hatip'in ise Er-Ramle Hapishanesi'nde hücre hapsinde tutuluşuna tepki göstermek amacıyla 51 gündür açık grevi yaptığına dikkatin çekildiği açıklamada, İsrail'e Filistinli tutukluların taleplerini karşılama çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Filistinli tutuklular konusunda yerel ve uluslararası düzeyde halk dayanışması ile resmi temasları artırma, İsrail'i de konuyla ilgili insan hakları kanunlarına saygı göstermeye ve Batı Şeria'daki ihlallerine son vermeye mecbur etme çağrısında bulunuldu.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
El-Mizan İnsan Hakları Merkezi Filistin israil

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