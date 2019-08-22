HABER

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 01:20 | Son Güncelleme

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GAZZE (AA) - İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde sahil şeridine yakın bir yerde Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, saldırının, dün akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'e atılan ve açık alana düşen rokete karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail uçakları, Gazze'nin batısında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri bir noktayı hedef aldı.

Filistin sağlık kaynaklarından saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapılmadı.

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak
Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi!Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Mazgala sıkışan 2 ördek itfaiye ekiplerince kurtarıldıMazgala sıkışan 2 ördek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze hava saldırısı israil

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'a Falcao'dan kötü haber! Flaş açıklama

G.Saray'a Falcao'dan kötü haber! Flaş açıklama

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Trump'tan çok tartışılacak hamle! 'Çocuklara yönelik zalimce bir saldırı'

Trump'tan çok tartışılacak hamle! 'Çocuklara yönelik zalimce bir saldırı'

Tunceli'de korkutan deprem!

Tunceli'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın

Tekirdağ'da büyük yangın!

21 Ağustos Şans Topu sonuçları

21 Ağustos Şans Topu sonuçları

Şırnak ve Mardin'de terör örgütüne büyük darbe!

5 terörist etkisiz hale getirildi!

21 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları

6 bilen çıkmadı, 1 milyon TL devretti

Sultanbeyli’de feci kaza: 2 kişi korkunç şekilde can verdi

Feci kaza: Korkunç şekilde can verdiler

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.