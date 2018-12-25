'Trump'ın Suriye'den çekilmesi, Erdoğan'ı güçlendiriyor'

Sputnik Türkiye'nin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ı Suriye'den çekilmekten vazgeçirmek için İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun epey dil döküp ikna edemediği basına sızarken Adalet Bakanı Ayelet Şaked'den açıklama geldi. Ordu Radyo'suna konuşan Şaked, Trump'ın kararının 'İsrail için kötü' olduğunu belirtti.

Şaked, "ABD Başkanı İsrail'in büyük bir dostu" dese de şu vurguyu yaptı:

"Bu adım, İsrail'e yardım etmezken, (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ı güçlendiriyor ki, kendisi bir Yahudi karşıtı."

ABD'nin Suriye'den çekilmesinin Lübnan'daki Hizbullah'a silah akışını artırabileceğini söyleyen aşırı sağcı kadın siyasetçi, "Biz kendimizi nasıl koruyacağımızı biliyoruz… İran'ın Suriye'de tutunup varlığının kalıcı hale gelmesini önlemek için gereken her şeyi yapacağız" diye konuştu.

ABD'nin çekilmesinin Suriye'deki Kürt savaşçıları olumsuz etkileyecek olmasını da kınayan İsrailli bakan, şunları söyledi:

"Kürtler büyük kahramanlar. Onların sayesinde Batı'nın IŞİD'le savaşı başarıya ulaştı. Onlar müttefiklerimiz ve Türklere karşı verdikleri mücadaleyi kazanmalarını umuyorum. Umarım, uluslararası toplum Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler."