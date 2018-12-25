'Trump'ın Suriye'den çekilmesi, Erdoğan'ı güçlendiriyor'

Sputnik Türkiye'nin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ı Suriye'den çekilmekten vazgeçirmek için İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun epey dil döküp ikna edemediği basına sızarken Adalet Bakanı Ayelet Şaked'den açıklama geldi. Ordu Radyo'suna konuşan Şaked, Trump'ın kararının 'İsrail için kötü' olduğunu belirtti.
Şaked, "ABD Başkanı İsrail'in büyük bir dostu" dese de şu vurguyu yaptı:
"Bu adım, İsrail'e yardım etmezken, (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ı güçlendiriyor ki, kendisi bir Yahudi karşıtı."
ABD'nin Suriye'den çekilmesinin Lübnan'daki Hizbullah'a silah akışını artırabileceğini söyleyen aşırı sağcı kadın siyasetçi, "Biz kendimizi nasıl koruyacağımızı biliyoruz… İran'ın Suriye'de tutunup varlığının kalıcı hale gelmesini önlemek için gereken her şeyi yapacağız" diye konuştu.
ABD'nin çekilmesinin Suriye'deki Kürt savaşçıları olumsuz etkileyecek olmasını da kınayan İsrailli bakan, şunları söyledi:
"Kürtler büyük kahramanlar. Onların sayesinde Batı'nın IŞİD'le savaşı başarıya ulaştı. Onlar müttefiklerimiz ve Türklere karşı verdikleri mücadaleyi kazanmalarını umuyorum. Umarım, uluslararası toplum Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler."
Cuma günü New York Times gazetesi de adı açıklanmayan İsrailli bir yetkilinin "Trump, alenen İsrail'i otobüsün altına attı. Bu örnekte otobüs rolünde Rus ordusunun nakliye kamyonu var" sözlerini aktarmıştı.
Erdoğan'la söz düellosuna giren Netanyahu da cumartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı'nı bir açıklamasıyla ilgili Yahudilere saldırmakla suçlarken şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kuzey Kıbrıs'ı işgal eden, Türkiye'nin içindeki ve dışındaki Kürt köyledinde ordusuyla kadın ve çocukları katleden Erdoğan İsrail'e vaaz vermesin."
Trump, baştan beri Ortadoğu'da tümüyle İsrail yanlısı politikalar güderken özellikle Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyıp Mayıs 2018'de büyükelçiliği Kudüs'e taşımasıyla büyük gerilim yarattı.
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