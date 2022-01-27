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İsrailli haham Türkiye'nin gündemine oturdu! Camiye sığındı: Maşallah...

27.01.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda araçta mahsur kalan İsrailli Haham İsrail Elbom, jandarma ekiplerince kurtarılarak, İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Haham geceyi havalimanındaki Ali Kuşçu Camii'nde geçirdi. Öte yandan, Haham Elbon'un kurtarılırken jandarma ekiplerine Arapça olarak, "Hava çok güzel, Maşallah" dedi. İşte hahamın gündem olan o görüntüleri...

Yahudiler için helal sertifikası olarak kabul edilen Koşer sertifikasyonu için denetleyici olarak İstanbul'da bulunan Haham Elbom, işlerini bitirdikten sonra pazartesi günü uçağa yetişmek için İstanbul Havalimanı'na hareket etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle havalimanı yolunda araçta mahsur kalan Elbom'ın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

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Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, Haham Elbom'u mahsur kaldığı araçtan kurtararak, İstanbul Havalimanı'na götürdü. Bırakıldığı Ali Kuşçu Camii'nde bir gece geçiren Haham Elbom, yolların açılmasının ardından Esenyurt'ta bulunan bir otele götürüldü.

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''HAVA GÜZEL MAŞALLAH''

Öte yandan, Haham Elbon'un kurtarılırken jandarma ekiplerine Arapça olarak, "Hava çok güzel, Maşallah" dediği görüntülere yansıyor.

(DHA)


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İsrail
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