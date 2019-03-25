İsrailliler savaş istemiyor

ŞARON (AA) - ESAT FIRAT - İsrail’in başkenti Tel Aviv’in kuzeyindeki Şaron bölgesine bağlı bir köye sabah saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi’nden roket atılmasıyla bölgede gerilim yeniden tırmanırken, İsrailliler ise savaş istemediklerini aksine barışın tesis edilmesinden yana olduklarını belirtiyor.

AA ekibi, Gazze Şeridi’nden atılan roketin düştüğü Tel Aviv’in kuzeyindeki Şaron bölgesine bağlı bir kooperatif tarım köyü (Moşav) olan Mişmeret’e giderek, ev sahibi ve köy sakinleriyle görüştü.

Roketin düşmesiyle neredeyse tamamen kullanılamaz hale gelen evin sahibi Robert Wolf, "Bu tüm politikacıların bir oyunu, ama bu oyunlarla kimse sorunlarımızı çözemez." ifadelerini kullanarak, savaşa karşı olduğunu söyledi.

Wolf, eşinin kapının yanında olduğunu ve dışarıda olan kızını getirmeye gittiğini, aniden evden büyük bir patlama sesinin geldiğini belirterek, olayı şöyle anlattı:

"Kapının önüne geldiğimde eşim yerde yatıyordu. Dumanlar yükseliyordu ve her şeyin bittiğini sanmıştık. Eşim başından ve ayaklarından vurulmuştu, oğlumun nerede olduğunu bilmiyordum. Ancak her şey durulduktan sonra ölen olmadığını anladık ve yaralıları hastaneye kaldırdık."