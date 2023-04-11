İşrak namazı kılınışı: İşrak namazı nasıl kılınır, ne zaman, hangi vakitte? Diyanet açıkladı!

İşrak namazı ile ilgili arama motorlarında yapılan araştırmalar ramazan ayında da devam ediyor. İşrak vakti, "güneşin doğuşundan ufukta bir/ iki mızrak boyu yükselinceye dek geçen zaman" olarak bilinir. Ancak bu zamanın kaç dakikaya tekabül ettiği yalnızca bu bilgiye bakılarak anlaşılmaz. İşte, İşrak namazı kılınışı ve vakti ile ilgili detaylar...

İŞRAK NE ZAMAN KILINIR?

İşrak namazı güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır.

İŞRAK NAMAZI NASIL KILINIR?

İşrak namazı, sabah namazından sonra güneş doğup, kerahet vakti bittikten sonra 2 veya 4 rekat olarak kılınan nafile bir namazdır.

Diğer nafile namazlar gibi işrak namazını kılanlar bu namazı kuşluk namazından ayrı olarak, kuşluk namazından daha önce kılarlar.

Fakat İslam Peygamberi Hz. Muhammed, döneminde öğleden önce "işrak namazı" adı altında bir namaz kıldığına dair bir bilgi yer almamaktadır.

