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İşsizlik maaşı PTTmatik'ten çekilir mi? PTTmatik'ten işsizlik maaşı nasıl alınır?

28.09.2022 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTTBank ile işsizlik ödeneğinin kolaylıkla çekilebilir. İŞKUR’a IBAN bildirmeyen kişiler, PTTBank sayesinde işsizlik maaşlarını çekebilir. PTTmatik’ten işsizlik maaşı hangi günde çekilir?

İşsizlik maaşı PTTmatik'ten çekilir mi? PTTmatik'ten işsizlik maaşı nasıl alınır?

Kişi işsizlik maaşını, ilgili kuruma ilettikleri banka hesabından çekebilir. Kişiler banka hesapları yerine PTT üzerinden işsizlik ödeneği almayı da tercih edebilirler. PTTBank bulunan şubelere uğrayarak T.C. kimlik numaraları ile ödeneklerini alabilirler. Peki, Pttmatik’ten işsizlik maaşı nasıl alınır?

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İşsizlik maaşı Pttmatik'ten çekilir mi?

İşsiz kalan kişiler, işsizlik maaşını PTT üzerinden ya da ilettikleri banka hesabından çekebilirler. İŞKUR işsizlik maaşı çekme yöntemleri şu şekildedir:

  • İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu yaparken ilettikleri banka hesabından ödeneklerini çekebilir. İŞKUR’a bildirilen IBAN’ın ait olduğu banka hesabından işsizlik ödeneği alınabilir.
  • İşsizlik maaşı Pttmatik’ten veya PTT şubelerinden de alınabilir. Nitekim yanlış IBAN bildiren kişilerin işsizlik ödenekleri otomatik olarak PTTbank’a yönlendirilir. Dolayısıyla bu durumda işsizlik ödeneğinin PTTbank’tan çekilmesi gerekir. İşsizlik maaşı her Ptt’den alınır mı?
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İşsizlik maaşı hangi Ptt'den alınır?

İşsizlik ödeneği hem banka hesabından hem de PTTbank üzerinden alınabilir. İŞKUR tarafından ödenen işsizlik maaşını IBAN’ını bildirdiği banka hesabından çekemeyen kişiler ilgili PTT şubelerine uğramalıdır. Ancak bu doğrultuda para çekilecek PTT şubesinin aynı zamanda PTTBank olmasına dikkat edilmelidir. Bireylerin yalnızca T.C. kimlik numaralarını bildirerek maaşlarını çekmeleri mümkündür.

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İşsizlik maaşı Ptt'den kaç gün içinde çekilmeli?

Banka hesaplarından ya da PTTBank üzerinden işsizlik ödeneği çekilebilir. Maaşlar her ayın 5’inde hesaplara yatırıldığı için kişilerin herhangi bir süre boyunca beklemelerine gerek yoktur. Ancak özel günlerde işsizlik ödeneğinin erken tarihte yatırılması durumunda İŞKUR’un duyuruları takip edilerek maaşın belirtilen günde çekilmesi gerekebilir.

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