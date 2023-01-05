İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul’a ne zaman kar yağacak? MGM’den açıklama!

İstanbulluların gündeminde son zamanlarda 'kar yağışı' bulunuyor. Konuya ilişkin araştırmalar, yeni yılın gelmesiyle hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayı haberimizde derledik. Peki İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

MGM tarafından yapılan açıklamaya göre Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava Forum'dan yapılan açıklamada, "8-10 Ocak 2023 İzlanda mücadelesini maalesef kaybediyoruz. Son verilere göre üzerimizdeki kuvvetli kutup soğukları İzlanda alçak basıncının baskısıyla Türkiye'yi sıyırıp Kafkaslar'a doğru kayıyor. İzlanda bizi rahat bıraksaydı, bu kutup soğukları Türkiye'ye akacaktı. Takipteyiz." ifadelerine yer verildi.



