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İstanbul'a kimyasal madde paniği! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama

07.12.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yol kenarına çuvallar içinde kimyasal madde bırakılmıştı. Paniğe neden olan kimyasal maddeler özel kıyafetli görevlilerin incelemesinin ardından üzeri toprakla kapatıldıktan sonra iş makineleri ile alandan temizlenerek kaldırıldı. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

İstanbul'a kimyasal madde paniği! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama

İstanbul Başakşehir'de yol kenarına bırakılan çuvallar paniğe yol açtı.Kimyasal madde bulunan çuvallar özel kıyafetli görevlilerin incelemesinin ardından üzeri toprakla kapatıldıktan sonra iş makineleri ile alandan temizlenerek kaldırıldı. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan "Atıkları döken şahıs veya firmaların tespit edilmesi için başlatılan soruşturma kapsamında bölgedeki kamera kayıtlarına ilişkin incelemeler sürüyor" açıklaması geldi.

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İSTANBUL'DA KİMYASAL MADDE PANİĞİ

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Kavşağı'nda geçen pazartesi günü yol kenarına bırakılan yaklaşık 30 çuvalın içindeki kimyasal madde paniğe neden oldu. Üzerlerinden duman çıkan ve çevreye koku yayan kimyasal madde, özel kıyafetli görevlilerin incelemesinin ardından üzeri toprakla kapatıldıktan sonra iş makineleri ile alandan temizlenerek kaldırıldı.

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BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Atıklarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İstanbul Arnavutköy'de Eski Edirne Asfaltı Fenertepe Girişi'nde boş araziye dökülen atık ihbarının ardından Çevre Denetim Ekiplerimizce atıklar bölgeden temizlenerek lisanslı bertaraf tesisine gönderilmiştir. Atıkları döken şahıs veya firmaların tespit edilmesi için başlatılan soruşturma kapsamında bölgedeki kamera kayıtlarına ilişkin incelemeler sürerken ilgililer hakkında Çevre Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda belirlenen idari yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

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