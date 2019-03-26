 İSTANBUL - ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU İRTİBAT GÖREVLİSİ METİN TOPUZ HAKİM KARŞISINDA (3)

Haber: Hayati ARIGAN / İstanbul, DHA

Casusluk suçlamasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz, öğleden sonraki oturumda ifadesini tamamlayarak beraatini istedi.

Mahkeme başkanı, iddianamede yer alan Whatsapp yazışmalarında FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonları itibarsızlaştırdığına ilişkin mesajları ve Amerika Başkonsolosluğu çalışanlarının yer aldığı Whatsapp grubunun 8 Aralık 2015 günü FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonların başladığı gün neden kurulduğunu sordu. Metin Topuz ise FETÖ'den gözaltına alınanları televizyon ve gazete haberlerinden öğrenip gruba yazdığını belirtti. Whatsapp grubunun bilgilendirme amaçlı kurulduğunu belirten Topuz, grup üyelerinin de amirleri olduğunu, FETÖ'ye yönelik operasyonlar ile kendilerine bilgi verdiğini söyledi.

"RIZA ZARRAB'IN ABD'DE TUTUKLANDIĞINI GAZETELERDEN OKUDUM"

Mesajlarda yer alan Rıza Zarrab ile ilgili olarak ise Topuz, Zarrab Ailesi'nin 1990'dan itibaren Amerikan Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin (DEA) radarında olduğunu belirtti. Topuz, "Amirim Kimberly Elliott'un gönderdiği mesajda Zarrab Ailesi'nin eskiden beri para aklayan bir aile olduğunu yazdı. 1990'lardan beri Zarrab Ailesi yasa dışı yollardan özellikle uyuşturucu ticaretinden kazanılan paraları doğudan batıya aktardığı biliniyor. Rıza Zarrab'ın ABD'de tutuklandığını gazetelerden okudum" dedi.