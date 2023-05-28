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İSTANBUL, ANKARA, İZMİR SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur Erdoğan ve Kılıçdaroğlu büyükşehirler oy oranları

28.05.2023 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları canlı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından yakından takip edilecek. Adayların ilk turda yüzde 50+1 oy barajını geçememesi sebebiyle bugün seçmenler Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanacak. İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İstanbul, Ankara ve İzmir'deki oy oranları ve seçim sonuçları canlı takip ekranı

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR SEÇİM SONUÇLARI: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur Erdoğan ve Kılıçdaroğlu büyükşehirler oy oranları

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları canlı ve anlık olarak Mynet.com'da yer alacak. Seçmenler Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanacak. 28 Mayıs İstanbul seçim sonuçları, Ankara seçim sonuçları ve İzmir seçim sonuçları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir seçim sonuçları canlı ve anlık takip ekranı...

BÜYÜKŞEHİRLERDE OY ORANLARI

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2.turda ilk turda olduğu gibi 08.00-17.00 arasında oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

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Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

Seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 Pazar günü anbean Mynet.com'dan takip edilebilecek.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

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