İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

1 Mart'ta akşam saatlerinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme dönemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Vatandaşlar açıklama sorusu İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusunun cevabını aramaya başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasakları kademeli olarak kaldırıldı. İlden ile değişiklik gösteren kararlar şöyle:

Hafta içi yasakları tüm illerde devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları ise düşük ve orta riskli illerde tümüyle kaldırıldı. Ankara orta riskli bölge olduğundan hafta sonu yasağı kaldırılmış durumda.

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00 ile Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacaktır. Bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00 ve 21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır. Yani risk grubuna göre İstanbul ve İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması Pazar günleri devam etmekte.



